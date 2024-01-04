Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина, до начала апреля. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову и продлил срок его содержания в СИЗО на три месяца", - заявили в суде. Предыдущий срок ареста обвиняемого истекал 6 января.
В мае 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин.