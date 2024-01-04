На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием 11 машин

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло на Новорижском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В районе 20-го км по Новорижскому шоссе произошло массовое ДТП", - сказал собеседник агентства, отметив, что авария произошла с участием 11 машин.

В прес-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт ДТП. "По предварительным данным, в районе 20-го км по Новорижскому шоссе произошло несколько ДТП. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают экстренные службы, движение сильно затруднено.