В Калининграде затонуло прогулочное судно

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 4 января. /ТАСС/. Прогулочное судно затонуло на реке Преголя в Калининграде. Судно не эксплуатировалось, людей на борту не было, сообщается в официальном Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Калининградским следственным отделом на транспорте <...> проводится доследственная проверка по факту того, что 4 января 2024 года в городе Калининграде на реке Преголя ушло под воду прогулочное судно "Нева". На момент подтопления судно не эксплуатировалось, на борту никого не было. Ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.

Следователь проводит осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий. Другие подробности не сообщаются.

Пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщила, что судно затонуло у причальной стенки и угрозы для судоходства не представляет. Утечки нефтепродуктов не наблюдается. Решается вопрос о поднятии судна и устранению причин течи. Причины происшествия уточняются.