В Японии на четвертый день из-под завалов спасли пожилую женщину

Она более 72 часов провела под обломками собственного жилища

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Японские спасатели обнаружили и спасли из-под завалов пожилую женщину, которая более 72 часов провела под обломками собственного жилища, разрушенного чередой мощных землетрясений. Об этом сообщил телеканал NHK.

Это первый живой человек, которого японским экстренным службам удалось обнаружить под завалами 4 января - на четвертые сутки после начала серии разрушительных землетрясений. По данным спасателей, вызволенной из-под обломков женщине больше 80 лет. Накануне в этом же районе был спасен пожилой мужчина примерно того же возраста, который также находился под завалами с 1 января. Японские спасатели, полиция, а также солдаты Сил самообороны продолжают поисково-спасательную операцию в зоне стихийного бедствия, не теряя надежды найти выживших. Пропавшими все еще числятся около 80 человек.