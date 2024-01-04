4 января, 12:08
Серия землетрясений в Японии

В Японии на четвертый день из-под завалов спасли пожилую женщину

Она более 72 часов провела под обломками собственного жилища

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Японские спасатели обнаружили и спасли из-под завалов пожилую женщину, которая более 72 часов провела под обломками собственного жилища, разрушенного чередой мощных землетрясений. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Это первый живой человек, которого японским экстренным службам удалось обнаружить под завалами 4 января - на четвертые сутки после начала серии разрушительных землетрясений. По данным спасателей, вызволенной из-под обломков женщине больше 80 лет. Накануне в этом же районе был спасен пожилой мужчина примерно того же возраста, который также находился под завалами с 1 января. Японские спасатели, полиция, а также солдаты Сил самообороны продолжают поисково-спасательную операцию в зоне стихийного бедствия, не теряя надежды найти выживших. Пропавшими все еще числятся около 80 человек. 

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