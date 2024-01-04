В Кривом Роге и Кропивницком произошли взрывы

В Днепропетровской и Кировоградской области объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Кропивницком в Кировоградской области Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионах объявлена воздушная тревога.

Ранее глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил, что в административном центре региона - Кропивницком - промышленное предприятие получило повреждения в результате удара во время воздушной тревоги утром.