В Москве арестовали обвиняемую в убийстве малолетней дочери 17-летнюю мать

Она разозлилась на ребенка из-за плача и утопила

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мать малолетней девочки, тело которой было обнаружено на балконе квартиры в Москве, арестована. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"17-летней матери ребенка предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего" (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину она признала, против заключения под стражу возражала", - сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, 31 декабря 2023 года обвиняемая, находясь со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате квартиры в проезде Карамзина, взяла рукой голову девочки, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около минуты. "Обвиняемая, поняв, что ее малолетняя дочь не подает признаков жизни, достала ее из воды, перенесла тело на кровать в комнату, где, осознавая, что малолетняя умерла, переложила ее в коляску, которая впоследствии была перемещена на балкон", - сообщили в прокуратуре.

В ходе допроса обвиняемая показала, что разозлилась на дочь из-за того, что она плакала.

"Мать обвиняемой рассказала о произошедшем своему знакомому, который обратился в правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.