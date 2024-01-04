В городе Кропивницком третий раз за сутки произошли взрывы

Подробности не приводятся

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Взрывы прогремели в городе Кропивницком, являющемся административным центром Кировоградской области и расположенном в центральной части Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Подробности не приводятся. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком, глава же Кировоградской области Андрей Райкович информировал о повреждение промышленного объекта в городе.

Кроме этого, издание "Общественное" ранее сообщало о взрывах в Кривом Роге.

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.