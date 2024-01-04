В Курской области в ДТП с грузовиком и автобусом погиб человек

Еще трое пострадали

ТАСС, 4 января. Столкновение пассажирского автобуса и грузовика "Камаз" произошло в Обоянском районе Курской области. В ДТП погиб водитель автобуса, три его пассажира получили ранения и доставлены в больницу, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Курской области.

"В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия. Пассажирки автобуса - девушка 2005 года рождения и две женщины 1973 и 1976 годов рождения - получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По информации полиции, ДТП произошло около 11:30 мск в деревне Бавыкино Обоянского района. По предварительным данным, столкнулись автобус "Неман" под управлением 65-летнего водителя и встречный автомобиль "Камаз", за рулем которого находился 35-летний водитель. "По данному ДТП органами внутренних дел проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства, после чего будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия", - говорится в сообщении УМВД по региону.