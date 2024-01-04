В Архангельске обнаружили течь воды, из-за которой сутки закрыт проезд в центре города

Авария произошла 3 января

АРХАНГЕЛЬСК, 4 января. /ТАСС/. Место утечки воды обнаружили в Архангельске, сообщили в пресс-службе ООО "РВК-Архангельск" (оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения в Архангельске). Из-за аварии уже больше суток перекрыто движение транспорта по Троицкому проспекту от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

"Течь обнаружена, начинаем копать на углу Троицкий - Карла Либкнехта", - сказали ТАСС в пресс-службе ООО "РВК-Архангельск".

Работы ведутся на проезжей части, авария произошла 3 января. "Движение автотранспорта по Троицкому проспекту полностью перекрыто от Карла Либкнехта до Поморской, транспорт идет в объезд по проспектам Ломоносова и Обводный канал. Когда удастся открыть - пока информации нет", - сказали в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Без воды остаются некоторые административные здания в центре города, в том числе здание городской администрации, а также два многоквартирных жилых дома, к ним организован подвоз воды. На месте работают три бригады Водоканала и большое количество техники: экскаваторы, гидроклин, водогрейные и откачивающие машины.

По данным Севгидромета, в Архангельске сейчас минус 27 градусов, ветер до 6 м/с.