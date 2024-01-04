СМИ: правоохранители сообщили о стрельбе в школе в Айове

Погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Стрельба произошла в школе штата Айова. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя местного полицейского управления.

Позже телекомпания ABC со ссылкой на источник сообщила, что по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Как отмечает телекомпания, на место происшествия прибыл агент ФБР, чтобы помочь расследованию.

Четверг стал в школе, которую посещают около 1,7 тыс. человек, первым учебным днем в 2024 году.

В новость внесены изменения (18:53 мск) - добавляется информация о погибшем