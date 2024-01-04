NBC: открывший стрельбу в школе штата Айова мертв

Он совершил самоубийство

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Устроивший стрельбу в школе штата Айова мертв. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей местного полицейского управления.

По их данным, нападавший, вероятно, был одним из студентов. Он совершил самоубийство, уточняет NBC News.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на представителя местного полицейского управления сообщала об одном погибшем в результате стрельбы. По данным NBC News, также получили ранения три человека.

Четверг стал первым учебным днем в 2024 году после каникул в школе, которую посещают около 1,7 тыс. учеников.