В Белгороде с 29 декабря обстрелами ВСУ повреждено жилье 637 семей

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что над устранением разрушений работают 14 подрядных организаций

ТАСС, 4 января. В Белгороде повреждены 573 квартиры в 78 многоквартирных домах и 64 индивидуальных домах с 29 декабря в результате обстрелов ВСУ, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Провел оперативное совещание по восстановительным работам в Белгороде. По докладу Валентина Валентиновича Демидова (мэр Белгорода - прим. ТАСС), на сегодняшний день, начиная с ночного обстрела 29 декабря, повреждения выявлены в 573 квартирах 78 МКД и 64 индивидуальных домах, по восьми из которых требуется дополнительная экспертиза", - написал он.

Гладков добавил, что в Белгороде над устранением разрушений работают 14 подрядных организаций, из них 170 человек - на установке окон. Всего повреждено 3,7 тыс. кв. м остекления окон и балконов, в настоящее время застеклили около 400 кв. м. Он отметил, что работы по всем окнам планируется завершить до 12 января, по внутренней отделке - до 2 февраля. "До 12 января восстановим все окна, за исключением лицея №9 и Центра народного творчества, потому что там оконные блоки нестандартные, срок изготовления более длительный, но до 17 марта должны все завершить. Подрядные организации также приступили к фасадным работам, в срок до 22 января должны все закончить, за исключением двух объектов - лицея №9 и филиала ВГТРК, так как погодные условия не позволяют проводить часть работ", - написал Гладков.