В Днепропетровской области два предприятия повреждены после взрывов

Глава военной администрации региона Сергей Лысак не стал уточнять, о каких конкретно предприятиях идет речь

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Два предприятия, находящиеся в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины, получили повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

"Повреждены частное и промышленное предприятия. <...> Зацепило линии электропередачи и газопроводы", - написал он в Telegram-канале об обстановке в Никопольском районе. При этом Лысак не стал уточнять, какие конкретно предприятия оказались повреждены.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги.