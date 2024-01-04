В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после инцидента с участием мигранта

По версии следствия, мужчина ударил ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с участием мигранта в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что 1 января между местным жителем и мигрантом произошел конфликт, в ходе которого иностранный гражданин 1986 года рождения нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Через некоторое время отец [пострадавшего] встретился с оппонентом своего сына и ударил его. После инцидента в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что она слышала телефонный разговор вышеуказанного иностранного гражданина, в котором последний предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ранее в Telegram-канале произошедшее прокомментировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он считает, что следует установить гражданство злоумышленников, а также проверить наличие у них разрешения на хранение и ношение оружия.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют всю полученную информацию, чтобы дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.