В Ростове-на-Дону после инцидента с участием мигранта возбудили дело о хулиганстве

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после инцидента с участием мигранта в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, из содержания которой следует, что 1 января 2024 года мужчина, не являющийся гражданином РФ, находясь в общественном месте на территории поселка Красный Аксайского района, действуя из хулиганских побуждений, используя мобильный телефон, причинил телесные повреждения несовершеннолетнему мальчику. По данному факту <…> незамедлительно организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время допрашиваются участники конфликта, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщали, что сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, случившегося 1 января между несовершеннолетним местным жителем и мигрантом. В ведомстве также уточнили, что через некоторое время отец пострадавшего встретился с оппонентом своего сына и ударил его. Затем местная жительница заявила о том, что она слышала телефонный разговор мигранта, в котором последний "предлагал своему собеседнику совершить противоправные действия в отношении местных жителей". Произошедшее в своем телеграм-канале прокомментировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он считает, что следует установить гражданство злоумышленников, а также проверить наличие у них разрешения на хранение и ношение оружия.