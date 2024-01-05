В Белгороде запустили систему ракетной опасности

Жителей просят спуститься в укрытия

ТАСС, 4 января. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде, людей просят пройти в укрытия, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - написал он.

Гладков посоветовал жителям Белгорода укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице спуститься в укрытие.

Позже мэрия сообщила об отмене ракетной тревоги.

"Внимание! Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в официальном Telegram-канале.