Средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

По информации Минобороны России, их запустили ВСУ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 января около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", - отметили там.

В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили 10 ракет над Белгородской областью.