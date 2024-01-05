4 января, 21:21,
обновлено 4 января, 21:26
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

По информации Минобороны России, их запустили ВСУ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над Белгородской областью.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 января около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", - отметили там.

В ведомстве добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили 10 ракет над Белгородской областью. 

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