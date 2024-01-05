Гладков заявил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода

Глава Белгородской области добавил, что в результате обстрела повреждены дома и машины

ТАСС, 5 января. Двое человек, по предварительным данным, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Гладков отметил, что система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к городу, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Губернатор также подчеркнул, что в городе есть повреждения в жилом секторе. "В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль. Информация уточняется", - написал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над Белгородской областью.