В США в результате стрельбы в школе погиб человек

Представитель управления общественной безопасности штата Айова Митч Мортведт отметил, что пятеро ранены

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. При стрельбе в школе города Перри (штат Айова) погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил в четверг представитель управления общественной безопасности штата Митч Мортведт, который также подтвердил, что стрелявший совершил самоубийство.

"Всего насчитывается шесть жертв, один [из этих пострадавших] умер, это ученик шестого класса школы Перри", - сказал Мортведт на пресс-конференции, трансляция которой велась основными американскими телеканалами.

По словам Мортведта, среди получивших ранения один сотрудник учебного заведения, остальные пострадавшие являются учениками школы. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое.

Стрельба в Перри произошла утром 4 января - в первый учебный день в США в 2024 году.