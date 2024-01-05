4 января, 21:47
Военная операция на Украине

В Севастополе эвакуируют почти 100 человек из-за уничтожения части ракеты

В зону эвакуации попали 47 домов

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Около 100 человек, в том числе 15 детей, эвакуируют из-за уничтожения части ракеты в селе Черноречье после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, вывоз взрывоопасного предмета начнется в пятницу утром. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания оперштаба.

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"По ситуации на улице Глухова три человека эвакуировано из дома, куда попал осколок от сбитой ракеты. Разместили семью в месте временного размещения. В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей. В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром", - написал Развожаев.

По его словам, по итогам мониторинга, проведенного управляющей компанией "Стрелецкая бухта", обломков и повреждений многоквартирных домов не обнаружено. Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась. "Информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждена. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения", - добавил губернатор.

Ранее Развожаев сообщал, что военные отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время, пострадавший в результате попадания осколка сбитой воздушной цели в жилой дом на улице Глухова госпитализирован.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев пытался атаковать с применением авиационных управляемых ракет объекты в РФ, ПВО уничтожила 10 ракет над Крымским полуостровом. 

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