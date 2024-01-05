На месте стрельбы в школе в Айове нашли самодельное взрывное устройство

Представитель управления общественной безопасности штата Митч Мортведт отметил, что "многочисленные сотрудники различных служб не выявили дополнительных угроз"

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство обнаружили в школе города Перри (штат Айова), где в четверг произошла стрельба. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель управления общественной безопасности штата Митч Мортведт.

"Полицейские обнаружили в ходе осмотра [школы] самодельное взрывное устройство", - сказал он. Мортведт добавил, что устройство обезвредили, "многочисленные сотрудники различных служб не выявили дополнительных угроз".

Он сообщил, что стрельбу устроил 17-летний учащийся Дилан Батлер. "Батлер был вооружен помповым дробовиком и мелкокалиберным пистолетом. <...> Пока что все свидетельства указывают на то, что он действовал в одиночку", - заявил Мортведт.

Стрельба в школе Перри произошла утром 4 января. Один человек погиб, еще пять получили ранения. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое.