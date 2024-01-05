В Белгороде после обстрела повреждены более 30 машин и 130 окон

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что поврежденное имущество компенсируют

ТАСС, 5 января. Обстрел Белгорода привел не только к ранению людей, поврежденными оказались 30 автомобилей, 130 оконных стекол вылетели из рам.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"К этому часу известно о повреждениях различной степени более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко", - отметил мэр.

Бригады сотрудников коммунальных служб и гражданской обороны обеспечивают возвращение тепла в дома города. Демидов отметил, что с утра будет проведена опись повреждений имущества для дальнейшей компенсации и оказания помощи.

Ранее сообщалось о двух пострадавших, мужчины получили осколочные ранения предплечья и голени. Их отвезли в городскую больницу №2.