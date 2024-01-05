Число погибших при землетрясениях в Японии возросло до 91

По данным региональных властей, более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Число погибших при землетрясениях, которые продолжаются в Японии пятый день, возросло до 91. Об этом свидетельствуют данные региональных властей.

Экстренные службы также не могут установить местонахождение 179 человек. По последним данным, в результате землетрясений и их последствий более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести. В зоне стихийного бедствия продолжается спасательно-поисковая операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Спасатели 4 января обнаружили живой пожилую женщину, которая провела под завалами более 72 часов.

Наибольший ущерб понесла префектура Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили еще 200 построек. Местные власти предупреждают, что эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается оценка масштаба ущерба.