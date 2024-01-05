В Индонезии столкнулись два поезда

По данным телеканала Kompas TV, погибли три человека

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Два пассажирских поезда столкнулись утром на участке Чикаленгка - Хаурпугур на индонезийском острове Ява. Погибли три сотрудника железной дороги, сообщает местный телеканал Kompas TV.

"Мы получаем информацию о том, что есть трое погибших - машинист, помощник машиниста и работник поезда", - уточнил в эфире телеканала начальник полиции Бандунга Кусворо Вибово.

Столкновение произошло в 06:03 по местному времени (02:03 мск). Согласно распространенному телеканалом видео с места происшествия, несколько вагонов сошли с рельсов, пассажиры пытаются вытащить свои вещи из-под завала. Для расчистки путей направлена тяжелая техника, сотрудники полиции эвакуируют пассажиров с места крушения.

На время устранения последствий рейсы будут направлены по альтернативному маршруту в объезд, время в пути увеличится на два-три часа.