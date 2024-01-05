В Брестской области почти 200 населенных пунктов остались без электроснабжения

Причиной стали повреждения опор ЛЭП и падения обледеневших деревьев на провода после смены сильных снегопадов ледяным дождем в регионе

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Электроснабжение 195 населенных пунктов Брестской области было нарушено в результате повреждения опор ЛЭП и падения обледеневших деревьев на провода после смены сильных снегопадов ледяным дождем в регионе. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минэнерго Белоруссии.

"За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 195 населенных пунктах Брестской области. Больше всего от непогоды пострадали Брестский, Каменецкий, Дрогичинский, Ивановский районы", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на 07:00 (совпадает с мск) восстановительные работы продолжаются в 43 населенных пунктах региона. В устранении последствий непогоды в настоящее время задействована 21 аварийная бригада, проинформировали в белорусском Минэнерго.