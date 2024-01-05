В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киевской и некоторых других областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены также звучали в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Позднее тревогу отменили в Киевской и Черкасской областях.

Ранее воздушная тревога была объявлена, а затем отменена в нескольких областях на востоке, севере и в центре Украины. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Харьковской области.

В новость внесены изменения (08:56 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киевской и Черкасской областях.