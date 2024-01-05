Гладков заявил, что после обстрелов ВСУ в больницах находятся 74 раненых

Губернатор добавил, что 20 человек находятся в реанимации города Москвы

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. В больницах после обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 74 раненых, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы - все находятся под контролем опытных врачей", - написал он.

Он также отметил, что одному из пострадавших во время обстрела в ночь на 5 января была сделана операция, ему удалили осколок из плеча. Решение о том, какое лечение необходимо второму пострадавшему будет принято после осмотра врачей. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.

Ранее глава региона сообщал, что в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении была повреждена кровля и осколками посечен автомобиль. Во время утреннего обхода будет оценен причиненный ущерб и начнутся замеры на приобретение строительных материалов, формирование строительных бригад и сами работы.