В Подольске завершили аварийно-восстановительные работы на теплотрассе

В течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в Подольске Московской области после прорыва завершены, в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

"Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены. <...> В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от УК "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания. В течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома", - написал Артамонов.

Как сообщил глава округа, власти продолжат контроль на объекте, в том числе и за процессом запуска системы.

Артамонов также отметил, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.