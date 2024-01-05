В Сочи объявили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды и угрозе схода селей

Населению рекомендуется соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Уровень воды в реках на территории города Сочи может подняться до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В период с 10 до 12 часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории Сочи ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", - говорится в сообщении.

Населению рекомендуется соблюдать правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее объявили штормовое предупреждение из-за дождей в предгорьях и горах региона, а также повышения уровня воды в притоках реки Кубани в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района.