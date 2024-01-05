В Башкирии в результате пожара погибли три человека

Причина пожара устанавливается

ТАСС, 5 января. Сотрудники МЧС обнаружили тела трех человек после пожара в жилом частном доме в селе Николаевка в Башкирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по республике.

"К сожалению, пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин, предположительно 1960 и 1963 годов рождения. В 10:35 (08:35 мск) обнаружено тело третьего погибшего мужчины", - отмечается в сообщении.

По данным республиканского ГУ МЧС, пожар произошел утром 5 января в селе Николаевка Благовещенского района Башкирии. Загорелся жилой бревенчатый дом на площади 30 кв. м.

Причина пожара устанавливается. Разбор конструкций продолжается. В местной администрации запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.