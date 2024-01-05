Бомбардировщик ВВС США разбился при посадке

Это произошло на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота, сообщило командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота. Об этом сообщает командование военно-воздушных сил США.

"Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались", - говорится в сообщении.

Сверхзвуковой бомбардировщик B-1 был принят на вооружение в 80-х годах XX века. Всего было построено около 100 таких машин. В настоящее время в ВВС США в эксплуатации находятся 60 самолетов этого типа.