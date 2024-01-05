В ДТП в Свердловской области пострадали четыре человека

Одним из пострадавших оказался ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Пышминском районе Свердловской области, четыре человека пострадали, среди них 12-летний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Дорожный инцидент произошел 5 января 2024 года в 10:00 (8:00 мск) в пгт Пышма на перекрестке неравнозначных дорог, подъезд к базе ДРСУ от автодороги "Екатеринбург-Тюмень" 177 км - ул. Куйбышева. По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Ssang Yong, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге транспортному средству Chevrolet Lanos под управлением местного жителя 2004 года рождения, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажиры автомобиля Ssang Yong, мама с ребенком, и две женщины - пассажиры автомобиля Chevrolet Lanos - доставлены в ГАУЗ СО Пышминская ЦРБ, где медики их в настоящий момент осматривают, оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок 12 лет находился на заднем пассажирском сиденье, он был пристегнут и перевозился без нарушений правил дорожного движения. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.