В Архангельске вернули воду в дома после аварии

При этом движение транспорта по центральному проспекту города перекрыто

АРХАНГЕЛЬСК, 5 января. /ТАСС/. Авария на водоводе в центре Архангельска устранена, в административные здания и жилые дома дали воду, сообщили в пресс-службе ООО "РВК-Архангельск" (оператор, оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения в Архангельске). Движение транспорта по центральному проспекту города - Троицкому - от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта перекрыто.

"Дефект устранен, поставлен ремонтный хомут, магистраль открыта в 01:00 [мск], дома по Троицкому [проспекту №№] 41 и 64, а также ряд отключенных для устранения аварии административных зданий с водой", - указано в сообщении на странице ООО "РВК-Архангельск" во "ВКонтакте".

Ремонтные работы велись на проезжей части Троицкого проспекта, она раскопана. "Движение транспорта по Троицкому от Поморской до Карла Либкнехта по-прежнему полностью перекрыто", - уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Авария произошла 3 января, специалисты больше суток не могли обнаружить место утечки. Дефект был на так называемой "пересечке" - не на основной магистрали диаметром 200 мм, как предполагалось, а на трубе диаметром 100 мм. В настоящее время ведутся работы по восстановлению дорожного полотна.

В Архангельске минус 29 градусов.