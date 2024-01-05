В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Из-за тревоги прекращал движение морской и наземный общественный транспорт

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

Губернатор также сообщал, что военные применяли средства маскировки.

"Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки", - написал он.

Также временно остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

Из-за тревоги прекращал движение морской и наземный общественный транспорт, говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В новость внесены изменения (11:52 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.