В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли двое детей

СК возбудил дело

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Две девочки 14 и 15 лет погибли в Подмосковье в результате пожара, который произошел из-за неосторожного обращения с огнеопасными предметами. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"4 января 2024 года в ходе тушения пожара в частном доме в Богородском городском округе обнаружены тела двух девочек 14 и 15 лет. По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Следователи и криминалисты провели осмотр места. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре уточнили, что трагедия произошла в частном доме, расположенном в СНТ Лесное-2 рабочего поселка имени Воровского. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту, добавили в надзорном ведомстве.