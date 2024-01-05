В Нижний Новгород доставили 27 пострадавших в ДТП с автобусом в Чувашии

Еще два человека обратились в медучреждения самостоятельно

ТАСС, 5 января. Автобусы доставили 27 пострадавших в ДТП с автобусом в Чувашии в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко, еще два человека обратились в медучреждения самостоятельно.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Республике Чувашия, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Еще два человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно", - говорится в сообщении.

По информации правительства, на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализировано пять человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Эвакуация пострадавших нижегородцев продолжится.

Ранее сообщалось о планах эвакуировать в Нижний Новгород 16 пострадавших.