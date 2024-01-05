Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который выбросил ребенка из окна

Его взяли под стражу до 2 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка, мужчина выбросил девочку из окна. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка на ул. Посадской. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Илье Иванову. Органами предварительного расследования мужчина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п."в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Судом мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок два месяца, по 2 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что 4 января на улице Посадской в Екатеринбурге было найдено тело годовалой девочки, которую выбросили из окна. По данным местных СМИ, инцидент произошел 30 декабря, мужчина поссорился с женой и выбросил ребенка.