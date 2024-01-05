В Нижнем Тагиле возбудили дело после избиения школьницы

Фигурантами дела являются двое подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Двое подростков подозреваются в избиении одноклассницы в школе №56 Нижнего Тагила, по факту инцидента, который произошел 29 декабря, возбуждено уголовное дело, а также административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту данного инцидента, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 19 возбудили административное делопроизводство в отношении отца и матери двух подростков по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей", - сказал он.

Он также отметил, что на данный момент потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской городской больницы, где она находилась на обследовании. Ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД. "Сотрудники полиции установили, что к инциденту могут иметь отношение 12 учащихся пятого класса этой школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. После окончания зимних каникул в школе будет проведен целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь, с разъяснением подрастающему поколению мер ответственности за нарушение законодательства нашей страны", - отметил Горелых.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД, девочка воспитывается в неполной семье, ее опекуном является бабушка, ее отец ранее трижды судим, из них дважды за кражи и за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. С марта 2023 года он состоит под административным надзором в органах внутренних дел, мать потерпевшей школьницы лишена родительских прав и в настоящее время по решению суда отбывает наказание в женской колонии Нижнего Тагила.