В Ленинградской области загорелось здание церковного прихода храма Николая Чудотворца

Пострадавших нет

ТАСС, 5 января. Пожар произошел в здании церковного прихода храма Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ленинградской области, распространение огня удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В поселке Лебяжье Ленинградской области горит перекрытие между вторым этажом и чердаком здания церковного прихода храма Николая Чудотворца. Огнем охвачено 35 кв. метров, - говорится в сообщении в телеграм-канале. - Огнеборцы МЧС России локализовали пожар".

В МЧС добавили, что на месте работают 16 специалистов и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

Приход церкви святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье берет свое начало с 1902 года. Тогда было принято решение о сооружении домовой церкви внутри нового здания Лоцманского собрания. Это был первый храм на территории Лоцманского селения.