На участке подводного кабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией произошел сбой

Как сообщил оператор электросетей Fingrid, причина сбоя выясняется

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сбой произошел на участке подводного электрокабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщил финский оператор электросетей Fingrid.

"Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 (12:17 мск). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт", - говорится в сообщении на сайте Fingrid.

Согласно данным компании, нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами связано с обычной неисправностью. Причина сбоя выясняется.