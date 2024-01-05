В Тюмени произошел конфликт со стрельбой

Полиция проводит проверку

ТЮМЕНЬ, 5 января. /ТАСС/. Конфликт между несколькими мужчинами с применением, по предварительным данным, травматического пистолета произошел на улице Муравленко в Тюмени. Сотрудники ГУ МВД России по Тюменской области устанавливают обстоятельства и участников происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня утром на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, применен травматический пистолет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

По данным Департамента здравоохранения Тюменской области, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в 10:29 (08:29 мск). После осмотра и оказания помощи пострадавший был доставлен в приемное отделение Областной клинической больницы №2, от госпитализации он отказался.