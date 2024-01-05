В Севастополе объявляли третью за день воздушную тревогу

Губернатор города Михаил Развожаев также предупредил жителей о плановом уничтожении упавшей ракеты

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. В Севастополе в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил об отмене тревоги.

Губернатор также предупредил жителей города о плановом уничтожении упавшей ракеты.

"Ориентировочно с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ (Севастопольским государственным университетом - прим. ТАСС). Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал Развожаев.

Также возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.

В новость были внесены изменения (15:18 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.