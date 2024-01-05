В Коми не выявили превышение ПДК загрязняющих веществ после выброса на бумажном комбинате

Отобранная проба воздуха соответствует требованиям

СЫКТЫВКАР, 5 января. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере Сыктывкара после инцидента с выбросом на АО "Сыктывкарский ЛПК" (АО "СЛПК"), произошедшего вечером 4 января. Эксперты АО "СЛПК" проводили замеры в пяти местах в окрестностях Сыктывкара, превышения также не выявлены, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"4 и 5 января специалисты [Роспотребнадзора] отобрали пробы атмосферного воздуха по адресу: Сыктывкар, Октябрьский проспект, в 10 м от дома № 222. По результатам исследований выявлено, что отобранная проба воздуха соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", - говорится в сообщении.

Сотрудники лаборатории отдела охраны окружающей среды АО "СЛПК" провели измерения атмосферного воздуха 4 и 5 января в пяти местах: селе Зеленец, поселке Радиоцентр, в микрорайоне Строитель, у гостиницы "Виктория" и у школы-интерната в Эжвинском районе Сыктывкара. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ также не были превышены, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В связи с инцидентом прокуратура региона совместно с печорским управлением Ростехнадзора проводят проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Глава республики Владимир Уйба поспешил успокоить жителей, что никакой угрозы здоровью людям нет, неприятный запах удерживался из-за погодных условий, атмосфера очистится естественным способом.

По информации ГУ МЧС РФ по региону, вечером 4 января в результате прорыва диафрагмы (сработал предохранитель на линии газов) на 5-й выпарной станции АО "СЛПК" в атмосферу вышла газовая смесь с содержанием метанола. Сотрудники предприятия устранили утечку за 10 минут. Автоматические датчики комбината не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации метанола. Однако жители Сыктывкара пожаловались в социальных сетях на невыносимую вонь и недомогание после инцидента.

ЦГМС Коми сообщил 5 января о неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют загрязнению воздуха промышленными предприятиями и сохранятся до утра 8 января. АО "СЛПК" и ООО "Сыктывкарский фанерный завод" передано предупреждение и рекомендовано регулировать выбросы, сообщили синоптики.