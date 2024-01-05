В Ульяновске в результате пожара в многоквартирном доме пострадали два человека

Из здания эвакуировали 15 человек

УЛЬЯНОВСК, 5 января. /ТАСС/. Пожар произошел 5 января в многоквартирном доме в Засвияжском районе Ульяновска, в результате пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Огнеборцами эвакуированы 15 человек. К сожалению, два человека пострадали", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Аблукова в Засвияжском районе города Ульяновска поступило в службу спасения в 12:51 (11:51 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в комнате на восьмом этаже.

На данный момент возгорание полностью ликвидировано.