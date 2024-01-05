Полный запуск котельной в Подольске планируют провести вечером 5 января

Глава округа Григорий Артамонов отметил, что специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Специалисты устраняют вновь выявленные технические неполадки в работе котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске, запустить объект планируется в 21:00 5 января. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

"В 21:00 планируем полностью запустить работу котельной ЗАО "КСПЗ". Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. И вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что держит ситуацию на личном контроле.

Глава округа уточнил, что функционируют пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". Для доставки в последний организован автобусный маршрут от ДК им. 1 Мая.

Накануне на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" были обнаружены три утечки, в результате чего несколько домов остались без тепла. По итогу проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако после на объекте выявили технические неполадки.