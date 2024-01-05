Гладков сообщил, что жителям Белгорода помогут выехать в Старый Оскол и Губкин

Губернатор Белгородской области уточнил, что для этого необходимо оставить заявку

ТАСС, 5 января. Власти Белгородской области готовы в целях безопасности вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, для этого необходимо оставить заявку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь", - написал Гладков.

По его словам, уже несколько семей были перевезены. Желающим уехать из города необходимо обратиться в приемную губернатора Белгородской области или в приемную мэра Белгорода Валентина Демидова. Также заявки принимаются по телефонам 122 или 112. Гладков отметил, что от глав других регионов поступали предложения оказать помощь жителям Белгородской области.

В пятницу губернатор встретился со своими заместителями, с мэром Белгорода. Создан оперативный штаб по восстановлению города. Принято решение увеличить темпы работы.