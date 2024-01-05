Мэрия Белгорода рекомендовала жителям оклеить окна для защиты от осколков при взрывах

Варианты оклейки окон городские власти продемонстрировали в иллюстрациях к посту в своем Telegram-канале

ТАСС, 5 января. Власти Белгорода рекомендовали жителям города оклеить окна скотчем для защиты от образования осколков в результате взрывов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

"Спасатели ГО ЧС Белгорода рекомендуют оклеить окна скотчем. Это хороший способ защитить их от взрывной волны: стекла не разлетятся на мелкие осколки. Лучше клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна", - говорится в сообщении.

Варианты оклейки окон городские власти продемонстрировали в иллюстрациях к посту.