В ДТП в Ивановской области пострадали два человека

Авария произошла в районе деревни Голчаново

ТАСС, 5 января. Автобусы ПАЗ, маршрутный микроавтобус Mercedes, грузовой автомобиль, а также легковые автомобили Toyota Venza и Kia Ceed столкнулись на выезде из Иванова, травмы получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

"На месте ДТП работают сотрудники полиции. Движение не перекрыто. По предварительным данным, травмы получили два человека. Пассажир маршрутки получил ушиб колена и сотрясение головного мозга, у пассажирки Kia - ушибленная рана лба", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в районе деревни Голчаново на трассе Иваново - Ярославль. По данным полиции, автобус ПАЗ столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. Автомобиль Kia Ceed врезался в автобус. Маршрутный микроавтобус Mercedes Иваново - Ярославль столкнулся с Kia Ceed.

"В момент аварии во встречном направлении двигалась автомашина Toyota Venza. Водитель видел картину ДТП с участием четырех автомашин и делал попытку объехать место аварии. В итоге автомобиль вылетел на обочину и перевернулся - лег на крышу", - уточнили в пресс-службе.