В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Воздушная тревога повторно была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 16:23 по местному времени (17:23 мск).

Позднее тревогу отменили. Предупреждение об опасности действовало чуть более 20 минут. Поступали сообщения о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее в этих регионах уже объявляли воздушную тревогу, она длилась около 15 минут.

В новость внесены изменения (18:07 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.