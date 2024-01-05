Собянин: энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено

Мэр столицы при этом отметил, что 20 бригад специалистов все еще находятся на дежурстве для оперативной реакции на возможные жалобы граждан

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" на северо-востоке Москвы устранены, энергоснабжение домов полностью восстановлено. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также отметил, что 20 бригад специалистов все еще находятся на дежурстве для оперативной реакции на возможные жалобы граждан.

В 05:44 мск 4 января в МЧС поступило сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, горела трансформаторная подстанция, экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Как ранее сообщал Собянин, в результате ЧП в ряде зданий было временно нарушено энергоснабжение. Часть зданий перевели на резервную схему энергоснабжения.